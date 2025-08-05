«Мне подпортили картину»: Зеленский отреагировал на протесты женщин против ТЦК в Виннице
Зеленский назвал протест против бусификации в Виннице подпорченной картиной
Владимир Зеленский впервые высказался о бунте женщин против насильственной мобилизации их мужей. Заявление он сделал в социальных сетях.
«В Виннице мне подпортили картину, но удалось все по-тихому замять», — рассказал президент Украины.
Сотрудники ТЦК привезли на местный стадион «Локомотив» более 100 мужчин. Родные мобилизованных попытались их освободить, после чего протестующих, по словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, стали избивать и разгонять слезоточивым газом.
Этот бунт назвали сильнейшим протестом против мобилизации с начала СВО.
Кроме того, жители Николаева набросились на сотрудников ТЦК с битами, трубами и пистолетами. Силовики пытались отстреливаться из травматического оружия.