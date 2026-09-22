Младший сержант ВС России в одиночку уничтожил пять бойцов ВСУ

Младший сержант Ильнур Хисматов уничтожил пять бойцов украинской диверсионно-разведывательной группы, которая готовилась атаковать позиции российских войск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военнослужащий заметил диверсионно-разведывательную группу в лесополосе и дождался, пока она приблизится к российским позициям. После подрыва минного заграждения Хисматов атаковал противника гранатами и заставил его отступить.

«Подпустив противника ближе к позициям, Ильнур активировал минное заграждение. После детонации он забросал противника ручными гранатами, уничтожив пять украинских боевиков», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о действиях старшего лейтенанта Алексея Полякова. Офицер доставлял боеприпасы на передовую, когда автомобиль атаковали ударные беспилотники противника.

Ранее штурмовики 5-й отдельной танковой бригады группировки «Восток» установили контроль над населенным пунктом Зеленая Диброва в Запорожской области.