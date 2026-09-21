«Были трудности, но мы их обошли». Бойцы рассказали об освобождении Зеленой Дибровы

Штурмовики пятой отдельной танковой бригады группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Зеленая Диброва в Запорожской области. В пресс-службе Минобороны рассказали, с чем бойцам пришлось столкнуться на боевом задании.

Командир штурмового отделения с позывным Дэф отметил, что военные шли по лесополосе.

«Были такие трудности, как взрывчатые вещества, ловушки, но благодаря боевому слаживанию и опыту мы качественно и аккуратно все обошли. Приходилось оставаться где-то на ночь, закрепляться и использовать антидроновые одеяла, для того чтобы нас не обнаружили дроны противника», — сказал он.

Еще один боец добавил, что в первый дом удалось войти уже на рассвете.

«К этому моменту мы уже были готовы. В первый дом зашли, во второй, в третий, рассредоточились», — заключил военнослужащий.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России с начала 2026 года взяли под контроль более 220 населенных пунктов в зоне СВО.