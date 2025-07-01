Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Серпухове

В России 1 июля чтят память тех, кто защищал интересы России в войнах и вооруженных конфликтах. У мемориала «Черный тюльпан» в Серпухове ко Дню ветеранов боевых действий провели митинг с возложением цветов.

Памятное мероприятие объединило ветеранов боевых действий, родственников и близких погибших защитников Отечества, представителей молодежных организаций, активистов, волонтеров и неравнодушных жителей округа. Заместитель главы Серпухова Дмитрий Рыкунов поблагодарил собравшихся за самоотверженное служение Родине.

Участниками митинга также стали: председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, депутаты Совета депутатов Андрей Тихонов, Федор Чудинов и Наталья Боровских, депутат окружного Совета Олег Андрух, заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, первый заместитель председателя муниципальной Общественной палаты Любовь Воронова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.