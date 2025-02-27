Митинг ко Дню Сил специальных операций пройдет в Химках 27 февраля

Митинг памяти, посвященный Дню Сил специальных операций проведут в спортивной школе «Виктория» в Химках. Присутствующие возложат возложат цветы к памятнику «Защитникам Отечества» и почтут память военнослужащих, отдавших жизни за защиту Родины, минутой молчания.

Кавалер Ордена Почета, полковник в отставке и ветеран боевых действий Юрий Карпунов расскажет воспитанникам спортивной школы «Виктория» о значении Сил специальных операций и актуальности праздника.

«Силы специальных операций играют важную роль в обеспечении обороноспособности страны. Они выполняют стратегически значимые миссии, включая борьбу с терроризмом, защиту суверенитета России и поддержку международной безопасности», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

День Сил специальных операций в России ежегодно отмечают 27 февраля.

«Сегодня, когда российские военнослужащие вновь отстаивают национальные интересы в ходе специальной военной операции, особенно важно поддерживать уважение к армии и ее героям», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие проведут 27 февраля в 16:30 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2.