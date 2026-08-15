Россия готова к переговорам с Украиной с привлечением третьих стран, так как киевский режим не принимает самостоятельных решений. Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник сообщил об этом «Известиям» .

«Россия готова к ведению переговоров, причем к переговорам для достижения результата, той цели, которую мы перед собой поставили. Это можно сделать и путем диалога», — сказал он.

Переговоры без внешнего участия, по мнению дипломата, бессмысленны, потому что решения за другую сторону принимаются не в Киеве. Мирошник заявил, что Украина не сможет гарантировать выполнения будущих договоренностей.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Белого дома возобновить переговоры по Украине. Отсутствие результата прежде он объяснил несовпадением красных линий обеих сторон конфликта.