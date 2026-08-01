США попытаются перезапустить переговоры между Россией и Украиной

Соединенные Штаты попытаются выяснить, можно ли в ближайшее время придать импульс урегулированию украинского конфликта. Об этом телеканалу Fox News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Он уточнил, что в ближайшие недели можно будет заметить «некоторые усилия» Белого дома для перезапуска переговоров по Украине.

«Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно строгие красные линии», — подчеркнул дипломат.

По его словам, мира не получится достичь, пока Россия и Украина немного не сблизятся.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки ради урегулирования конфликта. На заседании кабинета министров он рассказал, что сторонам нужно учитывать интересы друг друга и принимать непростые решения.