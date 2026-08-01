США в скором времени хотят возобновить переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, чьи слова привело агентство Reuters .

В Белом доме понимают, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, отметил политик.

«И, пока нам не удастся немного сблизить эти красные линии, мы не достигнем желаемого результата. Но мы готовы к этому», — подчеркнул Рубио.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что США не смогли переломить Украину, которую европейские страны подстрекают к продолжению конфликта. Россия, в свою очередь, продолжает добиваться целей военными средствами.