В США заявили о планах возобновить переговоры России и Украины в скором времени
Госсекретарь Рубио: США хотят возобновить диалог России и Украины
США в скором времени хотят возобновить переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, чьи слова привело агентство Reuters.
В Белом доме понимают, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, отметил политик.
«И, пока нам не удастся немного сблизить эти красные линии, мы не достигнем желаемого результата. Но мы готовы к этому», — подчеркнул Рубио.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что США не смогли переломить Украину, которую европейские страны подстрекают к продолжению конфликта. Россия, в свою очередь, продолжает добиваться целей военными средствами.