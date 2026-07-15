МИД России призвал МАГАТЭ осудить убийство инженера ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси должен осудить преступление киевского режима после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Гросси должен наконец разглядеть преступление киевского режима.

«Требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — подчеркнула дипломат.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели Яковлева от удара украинского беспилотника. БПЛА атаковал служебный автомобиль, где он находился. Вместе с Яковлевым погиб его водитель Дмитрий Филиппов.

До этого в Энергодаре в результате атак ВСУ погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин.