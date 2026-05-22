Трех человек спасли из-под завалов общежития в Старобельске

Спасатели вытащили трех человек из-под завалов общежития Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по ЛНР.

Их передали сотрудникам скорой помощи. Работы на месте продолжаются. Всего в здании на момент атаки находилось, по предварительным данным, 86 человек — всем им от 14 до 18 лет.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что до этого из здания выбрались уже 35 пострадавших. Им оказывают необходимую помощь. Под завалами могут еще находиться подростки, их продолжают искать.

Ночью ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию. Кроме того, повреждения получили административные здания, магазины и жилые дома. Ранение получил один из местных жителей. На месте работают следователи местного управления СК.