Миронов призвал алигархов скинуться на нужды ВС России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал олигархов скинуться на нужды российской армии. По его мнению, в нынешних условиях богатейшие россияне должны помочь стране и добрых дел стесняться не стоит. Текст предложения депутатов оказался в распоряжении 360.ru.

«Фракция СРЗП неоднократно предлагала пополнить казну за счет налогов со сверхбогачей: полноценной прогрессии НДФЛ, в том числе для получателей дивидендов, налога на роскошь, солидарного налога на состояние для богатейших граждан», — заявил Миронов.

Он обратился к российским богачам и отметил, что хочет пробудить в них не совесть и чувство гражданского долга, а инстинкт самосохранения.

Также Миронов напомнил о намерениях британского правительства отсудить у миллиардера Романа Абрамовича 2,3 миллиарда фунтов, которые бизнесмен выручил с продажи ФК «Челси». Эти средства власти Британии планируют отправить на помощь ВСУ.

«Неужели наши олигархи еще не поняли: сколько ни вывези за кордон, как ни выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят», — заявил парламентарий.

Он отметил, что свое положение российские олигархи могут сохранить только на родине. Богачи должны осознать: плохо, когда военные защищают страну, а «кучка людей округляет состояние». Нужно собраться и подумать, как помочь своему государству.

«А приняв решение, не скрывать его от общества — добрых дел стесняться не стоит», — объяснил депутат.

Ранее китайские автомобили попали в список облагаемых налогом на роскошь. Речь идет о 303 моделях стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 252 машинах не старше 20 лет по цене более 15 миллионов.