Автомобили из Китая включили в список облагаемых налогом на роскошь

Министерство промышленности и торговли России обновило перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. В список попали машины из Китая, сообщили на сайте ведомства.

В обновленный перечень Минпромторга попали 303 модели стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 252 автомобиля не старше 20 лет по цене более 15 миллионов рублей. Из китайских брендов в списке значатся авто марок ito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd и Tank.

Минимальный порог стоимости автомобиля, на который действует налог на роскошь, с 2022 года повысили до 10 миллионов рублей. В 2024 году в списке числились 517 машин, годом ранее в нем были 449 моделей.

Повышающие коэффициенты ввели для дорогостоящих автомобилей в 2014 году. Сейчас их применяют только к транспортным средствами дороже 10 миллионов рублей, если их купили после 1 января 2022 года.