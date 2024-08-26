Мирный житель пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, пострадал мирный житель

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные обстреляли поселок Кирова в городском округе Горловка в ДНР, пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Кирова городского округа Горловка», — написал он.

До этого украинские военные атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. По предварительной информации, никто из населения не пострадал, повреждения получили только объекты гражданской инфраструктуры, домохозяйства, несколько автомобилей, производственные здания и сельскохозяйственное предприятие.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Калининском районе Горловки во время обстрела ВСУ ранения получили два мирных жителя. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов. В Никитовском районе пострадала ЛЭП.

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