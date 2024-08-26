ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ 26 августа атаковали пять населенных пунктов, никто не пострадал

Подразделения Вооруженных сил Украины атаковали белгородские села Ржевка, Маслова Пристань, Отрадное, Березовка и Вязовое. По предварительным данным, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Село Ржевка в Шебекинском городском округе подверглось обстрелу и атаке БПЛА. Гладков сообщил, что повреждения получили два многоквартирных и столько же частных домов. ВСУ ударили по административному зданию, ограждению, легковому и грузовому автомобилям на территории местного предприятия.

По информации губернатора, в селе Маслова Пристань три беспилотника пробили кровлю производственных зданий сельскохозяйственного предприятия.

В селе Отрадное на территории Белгородского района дрон-камикадзе сдетонировал при атаке на легковую машину. Водитель, по словам Гладкова, успел выскочить и не пострадал.

В Борисовском районе беспилотник взорвался возле частного дома и повредил забор. В Краснояружском районе от удара FPV-дроном сгорел частный дом.

Украинские военные обстреляли ДНР 14 раз. В Горловке пострадали два мирных жителя, получила повреждения линия электропередачи. RT сообщил, что украинские власти эвакуировали жителей некоторых населенных пунктов из контролируемой ими части республики.