Под артобстрелом Горловки пострадали два мирных жителя

Пушилин: в Калининском районе Горловки пострадали два человека

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные обстреляли Горловку из ствольной артиллерии. Два мирных жителя получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Калининском районе Горловки при атаке ВФУ с применением ствольной артиллерии пострадали женщина 1954 года рождения и парень 2005 года рождения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Пушилин добавил, что пять жилых домов получили повреждения. В Никитовском районе пострадала линия электропередачи.

По информации главы региона, подразделения Вооруженных сил Украины за день 26 августа совершили 14 атак на ДНР и выпустили более 35 боеприпасов. Кроме ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров боевики использовали один ударный беспилотник.

В Белгородской области из-за напряженной оперативной обстановки власти закрыли въезд в некоторые приграничные населенные пункты. Командир группы «Анвар» с позывным Берет рассказал RT, как спецназовцы остановили атаку ВСУ на Колотиловку.

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