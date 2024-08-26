Под артобстрелом Горловки пострадали два мирных жителя

Пушилин: в Калининском районе Горловки пострадали два человека

Украинские военные обстреляли Горловку из ствольной артиллерии. Два мирных жителя получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

«В Калининском районе Горловки при атаке ВФУ с применением ствольной артиллерии пострадали женщина 1954 года рождения и парень 2005 года рождения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Пушилин добавил, что пять жилых домов получили повреждения. В Никитовском районе пострадала линия электропередачи.

По информации главы региона, подразделения Вооруженных сил Украины за день 26 августа совершили 14 атак на ДНР и выпустили более 35 боеприпасов. Кроме ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров боевики использовали один ударный беспилотник.

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