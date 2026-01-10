Мирный житель пострадал при детонации дрона в Белгородской области

В Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

По его словам, ЧП произошло в селе Березовка Борисовского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего эвакуировали бригадой скорой помощи в сопровождении бойцов «БАРС-Белгород».

Гладков сообщил, что мужчину доставляют в городскую больницу в Белгороде. Пострадавшему медики оказывают всю необходимую помощь.

Накануне глава региона сообщил, что свыше 550 тысяч жителей Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города с призывом по возможности уехать из столицы из-за проблем с теплом и электричеством. Половина многоквартирных домов, около шести тысяч, осталась без тепла из-за повреждения критической инфраструктуры.