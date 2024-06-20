Мирный житель пострадал при атаке ВСУ села в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз: боевики ВСУ обстреляли село Сушаны

Фото: РИА «Новости»

Боевики ВСУ атаковали село Сушаны Климовского района. Пострадал один человек, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел села Сушаны Климовского района. В результате террористической атаки мирный житель получил осколочное ранение», — сообщил он.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Предварительно известно о повреждении шести жилых домов. Также в селе нарушено энергоснабжение.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор региона.

Накануне украинские боевики атаковали Донецкую Народную Республику. В результате обстрела погибли два человека. Еще семь мирных жителей получили ранения. Во вторник, 18 июня, боевики ВСУ выпустили более 70 снарядов по территории ДНР. Пострадали четыре человека.

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