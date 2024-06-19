Два жителя ДНР погибли после обстрела ВСУ

Пушилин: два мирных жителя погибли после обстрела ДНР, пострадали семь человек

Украинские боевики совершили очередную атаку по территории Донецкой Народной Республики, в результате погибли два мирных жителя, ранения получили семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка после обстрела у остановки общественного транспорта в больнице скончалась 69-летняя женщина. По уточненным данным, также ранения получила еще одна женщина (1949 года рождения)», — написал он.

Пушилин отметил, что после обстрела Центрально-Городского района Горловки во время проведения дорожных работ пострадали три сотрудника «Автодора». Также ранения получила сотрудница ГУП ДНР АЗС «РТК».

За сутки ВСУ совершили свыше 20 обстрелов, выпустив 54 боеприпаса. Противник применил реактивную и ствольную артиллерию калибром 155 миллиметра, в том числе кассетного типа.

Вооруженные формирования Украины 18 июня выпустили более 70 снарядов по территории Донецкой Народной Республики. Пострадали четыре человека.