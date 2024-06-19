Два жителя ДНР погибли после обстрела ВСУ

Пушилин: два мирных жителя погибли после обстрела ДНР, пострадали семь человек

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики совершили очередную атаку по территории Донецкой Народной Республики, в результате погибли два мирных жителя, ранения получили семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка после обстрела у остановки общественного транспорта в больнице скончалась 69-летняя женщина. По уточненным данным, также ранения получила еще одна женщина (1949 года рождения)», — написал он.

Пушилин отметил, что после обстрела Центрально-Городского района Горловки во время проведения дорожных работ пострадали три сотрудника «Автодора». Также ранения получила сотрудница ГУП ДНР АЗС «РТК».

За сутки ВСУ совершили свыше 20 обстрелов, выпустив 54 боеприпаса.  Противник применил реактивную и ствольную артиллерию калибром 155 миллиметра, в том числе кассетного типа.

Вооруженные формирования Украины 18 июня выпустили более 70 снарядов по территории Донецкой Народной Республики. Пострадали четыре человека.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте