Четыре человека пострадали после обстрелов ДНР

Пушилин: за сутки ВСУ выпустили по ДНР 71 снаряд, пострадали четыре человека

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки выпустили 71 снаряд по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего четыре мирных жителя получили ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пострадали двое мужчин. Также с ранениями госпитализировали двух жительниц села Красная Поляна.

Кроме того, повреждения получили два жилых дома в Петровском районе Донецка и поселке Еленовка, а также автозаправочная станция в Еленовке.

Украинские боевики совершили 29 обстрелов, применив реактивную артиллерию, ударные БПЛА и дроны-камикадзе. Под огнем ВСУ оказались Донецк, Горловка, Докучаевский и Волновахский муниципальные округа.

В воскресенье, 9 июня, запущенный ВСУ беспилотник сбросил бомбу в Петровском районе Донецка. На месте погиб мужчина. Ранения получили три мирных жителя.