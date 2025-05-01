Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Курскую область

«Мужчина 1961 года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени», — написал Хинштейн.

Он сейчас в Курской областной больнице, его жизни ничего не угрожает. В момент налета дронов в доме также была жена раненого, но она не пострадала.

Накануне украинские беспилотники атаковали город Рыльск.

Ранее стало известно, что жители Курской области, потерявшие имущество первой необходимости, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. На эти цели правительство России направило 392 миллиона рублей из резервного фонда.