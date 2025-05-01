Кабмин выделил Курской области 392 млн рублей на выплаты жителям

Потерявшие имущество первой необходимости жители Курской области получат ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 392 миллиона рублей, которые направят в регион. Об этом сообщила пресс-служба кабмина .

Там пояснили, что решение касается людей из приграничных регионов, где ввели режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

В феврале этого года правительство уже направляло 44 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим жителям курского приграничья.

В пресс-службе добавили, что оказать помощь людям, потерявшим имущество из-за атаки украинских боевиков, дал президент России Владимир Путин.

О полном освобождении Курской области на минувшей неделе президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов. Он пояснил, что российские бойцы взяли под контроль село Горналь — последний населенный пункт, где находились украинские боевики.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что освобождение приграничных муниципалитетов откроет дорогу для проведения разминирования и расчистки населенных пунктов, а также начала ремонта и восстановления жилых домов. Он подчеркнул, что объем работ предстоит очень большой.