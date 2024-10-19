Мирный житель получил ранение в Шебекине при обстреле ВСУ

Мужчина получил баротравму во время обстрела Шебекина со стороны украинских боевиков. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавшего доставили в больницу.

По предварительным данным, в результате двух обстрелов повреждены четыре многоквартирных и четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект.

«Выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, пробита кровля складского помещения одного из предприятий», — написал он.

Три машины посекло осколками. Обход территорий продолжается.

Ранее от удара ВСУ пострадали пять жителей Шебекина и Новой Таволжанки. Выбило окна в 13 многоквартирных домах, административном здании, почте, частном доме. До этого боевики атаковали пассажирский автобус. Восемь человек пострадали.