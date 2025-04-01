Мирный житель получил ранение в селе Казинка

В селе Казинка Валуйского округа вражеский беспилотник ударил атаковал «Газель». Ранения получил водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.

Врачи оказали ему всю необходимую помощь, теперь он будет лечиться дома.

У автомобиля повреждены кузов, стекла и колеса.

Несколько дней назад в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа украинский беспилотник сбросил снаряд на частный сектор. Серьезные травмы получил заместитель главы администрации муниципалитета и секретарь совета безопасности округа Вячеслав Радченко.

Ранее доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон рассказал, что украинские боевики сменили тактику при атаках на Белгородскую область, отказавшись от использования тяжелой бронетехники. Вначале противник пытался пересечь границу. Теперь он атакует территорию региона небольшими пехотными группами и беспилотниками, которые могут вести огонь на дальние расстояния.