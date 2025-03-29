ВСУ сменили тактику при атаках на Белгородскую область

Украинские боевики сменили тактику при атаках на Белгородскую область, отказавшись от использования тяжелой бронетехники. Об этом РИА «Новости» сообщил доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон.

По его словам, сначала противник пробовал прорвать границу с помощью инженерных машин разграждения, теперь атакует территории региона малыми пехотными группами и дальнобойными дронами.

«Они пытаются контролировать все дороги в радиусе 15-20 километров. <…> Несмотря ни на что, наши войска движутся вперед», — подчеркнул доброволец.

Ранее стало известно, что женщина и ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ в городе Губкине. Обломки беспилотника обрушились на частный дом, после чего начался пожар. Мирные жители получили множественные осколочные ранения. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.