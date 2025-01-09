Мирный житель получил осколочные ранения при обстреле поселка Теткино

Во время минометного обстрела поселка Теткино в курском приграничье пострадал мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Пострадавший получил осколочные ранения и в настоящее время находится в Курской областной клинической больнице.

С утра его осмотрел заслуженный врач России Андрей Белостоцкий. Серьезных травм удалось избежать, и жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

«Я хочу вновь обратиться ко всем жителям приграничья: не игнорируйте меры безопасности. Враг не останавливается ни перед чем, пытаясь посеять страх и разрушить нашу мирную жизнь», — подчеркнул Хинштейн.

Он призвал жителей не посещать территории, которые находятся в «серой зоне». Сейчас, по словам губернатора, главная задача — сохранить жизни и здоровье людей.

Ранее украинский беспилотник убил жителя курской деревни Обеста в Курской области. Погибший трудился на местной агрофирме и погиб недалеко от своего дома. До этого при атаке на Рыльский район пострадала сотрудница продуктового магазина. Повреждения получили также здания аптеки, школы и пункта выдачи заказов.



