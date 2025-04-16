ВСУ шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики

Киевский режим в очередной раз нарушил договоренности и шесть раз за сутки атаковал российские энергетические объекты. Об этом сообщило Министерство обороны .

Два удара пришлось на Белгородскую область. Сначала из-за обстрела отключилась высоковольтная линия, оставив без света 17,4 тысячи жителей Грайворонского района. Затем из-за того, что украинский БПЛА сбросил снаряд на трансформатор, электроснабжения лишились и семь населенных пунктов в Краснояружском районе.

В Брянской области, которую тоже обстреляли дважды, пострадала электроподстанция «Андрейковичи» и отключился свет в приграничном селе Подывотье Севского района.

В Курской области отключилась высоковольтная линия Камыши — Мурыновка — Кировская. В Херсонской загорелся трансформатор на Сивашской ветроэлектростанции, из-за чего ее рабочая мощность снизилась на 30 мегаватт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал сообщить, когда истечет мораторий на удары по украинским энергообъектам.