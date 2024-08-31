Мирный житель погиб при обстреле Горловки

Пушилин: во время атаки ВСУ погиб житель Горловки, пострадали три человека

При обстрелах Вооруженных силах Украины в Горловке погиб мужчина. Еще три человека получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что украинские военные нанесли удар по Никитовскому району Горловки с применением ствольной артиллерии.

Всем пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь.

В ходе атаки повреждения также получили два жилых дома.

Боевики ВСУ совершили 11 вооруженных атак, выпустив свыше 40 боеприпасов. Они применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров.

Ранее мужчину доставили в больницу с ранением после сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Никитовском районе. В этот день украинские войска совершили свыше 10 вооруженных атак.

Боевики ВСУ стали чаще наносить удары по левому берегу Херсонской области. Во время очередного обстрела в Алешках пострадали два мирных жителя.