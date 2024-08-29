При обстреле ВСУ в Алешках пострадали два мирных жителя
РИА «Новости»: ВСУ обстреляли Алешки, ранения получили два человека
Во время обстрела ВСУ в Алешках пострадали два мирных жителя. В последние сутки украинские войска интенсивно наносили удары по левому берегу Херсонской области, сообщило РИА «Новости».
За сутки украинские боевики выпустили по региону 41 снаряд. По удар попали населенные пункты Алешки, Каховка и Новая Каховка, Днепряны, Каиры.
Ночью ВСУ также продолжали обстрелы гражданской инфраструктуры в Великой Лепетихе, Новой Маячке, Новой Каховке, Алешках, Каховке, Днепрянах. Всего выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии.
На данный момент известно о двух раненных в Алешках, информация по другим населенным пунктам уточняется.
Ранее украинские военные обстреляли город Шебекино. Один человек погиб, двое пострадали.