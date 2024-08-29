При обстреле ВСУ в Алешках пострадали два мирных жителя

Во время обстрела ВСУ в Алешках пострадали два мирных жителя. В последние сутки украинские войска интенсивно наносили удары по левому берегу Херсонской области, сообщило РИА «Новости» .

За сутки украинские боевики выпустили по региону 41 снаряд. По удар попали населенные пункты Алешки, Каховка и Новая Каховка, Днепряны, Каиры.

Ночью ВСУ также продолжали обстрелы гражданской инфраструктуры в Великой Лепетихе, Новой Маячке, Новой Каховке, Алешках, Каховке, Днепрянах. Всего выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии.

На данный момент известно о двух раненных в Алешках, информация по другим населенным пунктам уточняется.

Ранее украинские военные обстреляли город Шебекино. Один человек погиб, двое пострадали.