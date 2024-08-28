В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ пострадал мирный житель

Глава ДНР Пушилин сообщил о ранении мирного жителя из-за сброса боеприпаса

Фото: РИА «Новости»

Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Никитовском районе Горловки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1967 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал глава республики.

Пушилин добавил, что повреждения получил объект гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки. Он уточнил, что им оказалась неработающая АЗС.

По его словам, со стороны украинских войск были совершены 11 вооруженных атак, выпущены порядка 30 боеприпасов. ВСУ применяли ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные беспилотники.

Днем ранее ВСУ обстреляли натовскими снарядами калибром 155 миллиметров Донецк и Горловку.

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