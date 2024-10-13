Мирный житель погиб после атаки БПЛА на белгородское село

В минувшую пятницу, 11 октября, украинские боевики дважды открывали огонь по Шебекинскому городскому округу. Осколочные ранения получили девять мирных жителей. Гладков сообщал, что разлетевшиеся по городу осколки выбили окна и повредили фасады пяти домов. Кроме того, шрапнель повредила 11 легковых автомобилей.
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