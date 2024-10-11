Обстрелы ВСУ ранили девять жителей Шебекина

Гладков заявил о девяти раненых жителях Шебекина после двух обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Дважды открывшие огонь по Шебекинскому городскому округу украинские боевики ранили девять мирных жителей. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что раненых жителей эвакуировали врачи скорой помощи и бойцы самообороны. Всех доставили в Шебекинскую центральную больницу, откуда четырех раненых, в том числе одного в самом тяжелом состоянии, повезли в Белгород.

Еще троих доставили в областную клиническую больницу. Остальных медики отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи.

Гладков добавил, что разлетевшиеся по городу осколки выбили окна и повредили фасады трех многоэтажек и двух частных домов. Кроме того, шрапнель повредила 11 легковых автомобилей.

В результате второго обстрела загорелись хозяйственные постройки, повреждены газовая труба и линия электропередачи. К тушению пожара приступили прибывшие на место расчеты пожарных спасателей. Аварийные бригады прибудут на место после согласования с военными.

Сотрудники администрации соберут все данные о повреждениях с утра субботы, 12 октября.

В минувший четверг, 10 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ трижды открыли огонь по Шебекину и ранили двух мирных жителей. Медицинская понадобилась мужчине с застрявшим в районе поясницы осколком, а также раненой 17-летней девушке.

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