Обстрелы ВСУ ранили девять жителей Шебекина

Гладков заявил о девяти раненых жителях Шебекина после двух обстрелов ВСУ

Дважды открывшие огонь по Шебекинскому городскому округу украинские боевики ранили девять мирных жителей. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что раненых жителей эвакуировали врачи скорой помощи и бойцы самообороны. Всех доставили в Шебекинскую центральную больницу, откуда четырех раненых, в том числе одного в самом тяжелом состоянии, повезли в Белгород.

Еще троих доставили в областную клиническую больницу. Остальных медики отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи.

Гладков добавил, что разлетевшиеся по городу осколки выбили окна и повредили фасады трех многоэтажек и двух частных домов. Кроме того, шрапнель повредила 11 легковых автомобилей.

В результате второго обстрела загорелись хозяйственные постройки, повреждены газовая труба и линия электропередачи. К тушению пожара приступили прибывшие на место расчеты пожарных спасателей. Аварийные бригады прибудут на место после согласования с военными.

Сотрудники администрации соберут все данные о повреждениях с утра субботы, 12 октября.

В минувший четверг, 10 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ трижды открыли огонь по Шебекину и ранили двух мирных жителей. Медицинская понадобилась мужчине с застрявшим в районе поясницы осколком, а также раненой 17-летней девушке.