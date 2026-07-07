Мирный житель погиб из-за ракетного удара по Белгородскому округу

Один мирный житель погиб в результате первой ракетной атаки ВСУ по Белгородскому округу. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в телеграм-канале о повторном ударе по региону.

«По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель», — сообщил Шуваев.

В Белгороде в результате атаки произошло возгорание на инфраструктурном объекта, на месте происшествия работают пожарные. По слова врио губернатора, все экстренные службы работают в штатном режиме.

Ранее Шуваев сообщил о массированной ракетной атаке на регион. По предварительным данным, в селе Беловское пострадали три человека. В областном центре зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением.