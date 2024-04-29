Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке | 360°

29 апреля 2024, 16:54
Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке
СК: в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток
В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток. По факту случившегося началось расследование, сообщили в пресс-службе СК России.
Специалисты рассмотрят очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.
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СК установит все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлениям лиц.
Авдеевка является северным пригородом Донецка, ВСУ обустроили там мощный укрепрайон. Российские военные освободили населенный пункт от украинских боевиков 17 февраля.
Бойцам ВСУ приказали прекратить возведение оборонных сооружений в районе Авдеевки. Один из солдат сообщил, что российская армия атакует и продвигается вперед.
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