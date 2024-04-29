Криминал 29 апреля 2024, 16:54 Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке СК: в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток РИА «Новости»

Читать 360 в

В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток. По факту случившегося началось расследование, сообщили в пресс-службе СК России.

Специалисты рассмотрят очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

Реклама

СК установит все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлениям лиц.

Авдеевка является северным пригородом Донецка, ВСУ обустроили там мощный укрепрайон. Российские военные освободили населенный пункт от украинских боевиков 17 февраля.

Бойцам ВСУ приказали прекратить возведение оборонных сооружений в районе Авдеевки. Один из солдат сообщил, что российская армия атакует и продвигается вперед.