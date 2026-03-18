Мирный житель Краснодара погиб из-за ночной атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали Краснодар, погиб один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Дроны ВСУ ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, отметил глава региона.

«Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — уточнил Кондратьев.

В ночь на 17 марта жители Майкопа сообщили о серии громких взрывов в небе над городом. Горожане рассказали, что слышали от пяти до семи мощных хлопков.

Сирены воздушной тревоги гудели и в Сочи. В аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов ради безопасности полетов.