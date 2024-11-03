Мирных жителей убивали на глазах. Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ

Жители Курской области были вынуждены спасаться от украинских беспилотников, переправляясь через реку и прорываясь сквозь густые заросли. Об этом рассказала эвакуированная жительница на допросе у военных следователей в качестве свидетеля, сообщило РИА «Новости» .

Со слов местной жительницы, ее родственники стали свидетелями зверств со стороны ВСУ: боевики расстреляли их соседей.

Когда куряне начали убегать, их преследовал беспилотник. Людям пришлось затаиться и лечь на муравейник. В итоге их вывез мужчина, помогавший в августе раненому военкору Евгению Поддубному.

Журналист получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Эвакуировали военкора местные жители. После выздоровления Поддубный захотел встретиться со своими спасителями.

Президент Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России. Журналиста удостоили почетного звания за героизм и мужество, проявленные им при исполнении служебного долга.