Путин присвоил военному корреспонденту Поддубному звание Героя России
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному звания Героя России. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Согласно тексту указа, Поддубный удостоился этого звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Ранее журналист уже становился кавалером ордена Мужества и многих других наград.
Журналист получил черепно-мозговую травму и многочисленные ожоги в Курской области 7 августа. Автомобиль, в котором он ехал, атаковал украинский беспилотник. Поддубного доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, откуда он выписался 13 сентября на амбулаторное лечение.
Ранее Путин позвонил Поддубному в больницу, чтобы поздравить его с днем рождения и пожелать скорейшего возвращения к работе.