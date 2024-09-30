Путин присвоил военному корреспонденту Поддубному звание Героя России

Согласно тексту указа, Поддубный удостоился этого звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Ранее журналист уже становился кавалером ордена Мужества и многих других наград.

Журналист получил черепно-мозговую травму и многочисленные ожоги в Курской области 7 августа. Автомобиль, в котором он ехал, атаковал украинский беспилотник. Поддубного доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, откуда он выписался 13 сентября на амбулаторное лечение.

Ранее Путин позвонил Поддубному в больницу, чтобы поздравить его с днем рождения и пожелать скорейшего возвращения к работе.