Восемь человек получили ранения при обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка рядом с Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Противник нанес удар четырьмя ракетами HIMARS. Семерых взрослых и одного подростка доставили в больницу для лечения.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Курской области в четверг 22 мая. В результате обстрела различные ранения получили 12 жителей города Льгов, среди них двое детей. Также повреждены четыре автомобиля, многоквартирный дом и два частных.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что военнослужащие приступили к созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной. Такое решение было принято после жалоб жителей Курской области на постоянные обстрелы со стороны боевиков.