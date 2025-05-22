Мирные жители пострадали при ударе HIMARS в ДНР

Восемь человек получили ранения при обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка рядом с Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Противник нанес удар четырьмя ракетами HIMARS. Семерых взрослых и одного подростка доставили в больницу для лечения.
Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Курской области в четверг 22 мая. В результате обстрела различные ранения получили 12 жителей города Льгов, среди них двое детей. Также повреждены четыре автомобиля, многоквартирный дом и два частных.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что военнослужащие приступили к созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной. Такое решение было принято после жалоб жителей Курской области на постоянные обстрелы со стороны боевиков.
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