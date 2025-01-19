Политолог Кедми: Запад и Зеленский не примут участия в переговорах по Украине

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине пройдут исключительно между Россией и США. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми сообщил об этом сайту «Поглед Инфо» .

«Нечего [Евросоюзу и Украине] в этих переговорах делать, также как и [президенту Владимиру] Зеленскому. Для статистики они будут, результаты они узнают. Их действия в результате соглашения, если оно будет достигнуто, американцы им пропишут», — заявил он.

По мнению политолога, на повестке дня стоят куда более глобальные вопросы. Напряжение между самыми сильными в мире стратегическими державами, США и Россией, достигло наивысшей точки. Украинский конфликт Кедми назвал лишь частным случаем этого противостояния.

Замминистра иностранных дел России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов на тему проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и будущим лидером США Дональдом Трампом. Первый шаг, по его словам, должны сделать американцы.