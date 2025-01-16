Ушаков заявил, что США должны дать сигнал для диалога Путина и Трампа

Россия и США не вступили в контакт для организации переговоров между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Но по дипломатическим правилам первым делает шаг недавно занявший пост лидер страны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Юрий Ушаков журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину .

Дипломат подчеркнул, что обычно подготовку переговоров лидеров двух стран готовят по закрытым каналам на уровне администраций.

«Дальше уже решается вопрос о дальнейшем развитии диалога, включая возможные переговоры на высшем уровне», — подчеркнул Ушаков.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что главы государств могут самостоятельно выйти на контакт без предварительного согласования, но обычно первым звонок совершает

приходящий президент.

«Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона», — добавил Ушаков.

Путин, напомнил он, неоднократно говорил, что готов к диалогу, но сигналов от США пока не поступило.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления президента России и Трампа о том, что они оба готовы к переговорам, отметил, что пока официальных шагов со стороны США не было.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что, как только появится политическая воля, специальные службы оперативно организуют диалог.