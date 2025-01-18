«Обернется катастрофой». В США озвучили последствия заморозки украинского конфликта

Репутации избранного президента США Дональда Трампа будет причинен непоправимый ущерб в глазах мирового сообщества, если он не заключит соглашение о завершении украинского конфликта. Об этом рассказал профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернется катастрофой для Трампа, потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл», — объяснил он.

Миршаймер считает, что у Трампа имеется только два варианта развития событий. В первом случае ему придется выполнить все требования России и заключить мирное соглашение. Второй вариант предполагает, что конфликт продолжится, но тогда США и Запад проиграют вместе с Киевом.

Если говорить об украинском руководстве, то у него вообще нет выбора, как согласиться с большинством условий президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже проигрывают на фронте.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сможет заключить хорошую сделку с Россией только при помощи американской администрации.