Мирное соглашение по Украине покажут Совбезу ООН

Секретариат ООН не участвует в переговорах по Украине, но в случае их успешного завершения итоговую декларацию могут направить на утверждение Совбеза. Постпред России Василий Небензя сообщил об этом сербской газете «Политика» .

«Вероятные варианты включают принятие резолюции Совета Безопасности», — сказал он.

Несмотря на то, что Секретариат ООН применял двойные стандарты и утратил доверие стран, организация, по словам дипломата, все же располагает механизмами для придания решениям дополнительной международно-правовой легитимности. Поэтому сторону могут передать ей документ.

Ранее спецпосланник президента, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев во Флориде встретился с представителями американской администрации по вопросу украинского урегулирования. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на новый раунд переговоров.