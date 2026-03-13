Песков заявил, что в Кремле надеются на новый раунд переговоров по Украине

В Кремле рассчитывают, что новый этап переговоров с участием трех сторон по украинскому вопросу состоится. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что пока не может дать конкретного определения по дате и времени. Кроме того, Россия высоко ценит готовность американской стороны стать посредником в мирном процессе.

Ранее Песков заявил, что переговоры по Украине больше не будут проводить в Абу-Даби из-за изменившихся обстоятельств. Он подчеркнул, что все участники признательны эмиратским властям за помощь в организации встреч.

Альтернативной площадкой для переговоров может стать Стамбул. Все стороны относятся к этой опции позитивно. При этом конкретных данных по месту пока нет.