Минздрав заявил о 17 пострадавших в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 13:30 Минздрав заявил о 17 пострадавших в Белгороде Мурашко: при обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 жителей РИА «Новости»

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Работающие на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде бригады скорой помощи забрали в городские больницы 17 пострадавших. Как сообщило РИА «Новости», такие данные предоставил кандидат на пост министра здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи с профильным комитетом Госдумы.

«Семнадцать раненых сейчас направлены в медорганизации», — заявил он.

Его помощник Алексей Кузнецов добавил, что в Белгород выехали дополнительные бригады врачей из федеральных центров, специалистов из медицины катастроф, детских врачей, торакальных хирургов, анестезиологов-реаниматологов и других.

По данным Telegram-канала Mash, госпитализация понадобилась 32 жильцам частично разрушенного дома. По данным авторов, под завалами остаются около 10 человек, а общее число погибших достигло семи.

В МЧС сообщили, что спасатели достали из-под завалов подъезда разрушенного дома 12 человек, включая двух детей.

Причиной обрушения подъезда стало попадание осколков одной из шести сбитых над регионом ракет «Точка-У», запущенной с территории Украины, уточнили в Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что после попадания снаряда обрушились квартиры одного подъезда с первого по 10 этаж.