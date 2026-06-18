Минздрав Белоруссии назвал тяжелым состояние двух человек после атаки на автобус

В Белоруссию эвакуируют шесть пострадавших после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава республики Александр Ходжаев, его слова привел ТАСС .

«Из них два тяжелых: один взрослый и один ребенок. Четыре человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые», — сказал министр.

Украинский беспилотник атаковал в Брянской области следовавший из Белоруссии автобус, в котором находилась школьная команда по футболу с родителями, тренером и сопровождающими.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук отмечал, что последствия удара выглядят как атака по бронетехнике, а значит, те, кто сделал это, имели боевой опыт.

На месте от полученных ранений скончалась женщина. Медпомощь понадобилась одному взрослому и пяти детям.