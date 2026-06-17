Ковальчук сравнил удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми с атакой бронетехники

Ковальчук заявил о прицельном ударе беспилотника ВСУ по автобусу с детьми

Запустившие беспилотник по автобусу со школьной футбольной командой из Гомельской области украинские боевики видели, что это гражданский транспорт. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он подчеркнул, что этот участок трассы регулярно подвергается ударам вражеских беспилотников, но без таких тяжелых последствий.

«Судя по тем фотографиям, которые мы видели с места, это было сделано прицельно», — заявил Ковальчук.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области добавил, что удар пришелся в правое колесо, поэтому пострадали все пассажиры, которые находились в этой стороне салона.

«Выглядит как удар по боевой бронетехнике, то есть те, кто это сделал, имели определенный боевой опыт», — добавил Ковальчук.

Украинский беспилотник атаковал автобус со школьной футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. На месте от полученных ранений скончалась одна сопровождающая, ранения различной степени тяжести получили пятеро детей и один взрослый.