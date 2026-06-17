Минздрав сообщил о состоянии детей из атакованного дроном ВСУ автобуса

Минздрав: в больницы Брянска доставили шесть пассажиров автобуса после атаки ВСУ

Ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области получили шесть человек. Один пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава России Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что по поручению главы ведомства в Брянскую область отправились специалисты Федерального центра катастроф для помощи пострадавшим.

Кузнецов добавил, что федеральные медики проведут дополнительные осмотры и консилиумы.

«В больницах Брянска на лечении находятся шесть пострадавших, среди них пять детей. Один из детей — в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь», — привело заявление Кузнецова РИА «Новости».

Временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Егор Ковальчук в комментарии телеканалу «Россия 24» заявил, что в автобусе находилась школьная футбольная команда из Гомельской области. Вместе с родителями и тренером они ехали на побережье Черного моря.

Ковальчук добавил, что всех пассажиров, которые не получили травм, доставили в пункт временного размещения, где обеспечили всем необходимым. В ближайшее время из Гомеля прибудет автобус и заберет их домой.

Украинский беспилотник атаковал двухэтажный автобус в Почепском районе Брянской области в среду, 17 июня. В салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей из юношеской футбольной команды белорусского города Речицы.

Российские следователи завели уголовное дело о теракте. Собственное производство открыл СК Белоруссии, который направил своих специалистов в Брянскую область.