Минобороны заявило об уничтожении автономного подводного аппарата ВСУ

Моряки Черноморского флота ликвидировали автономный подводный аппарат боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Силы Черноморского флота уничтожили автономный подводный аппарат и безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу в ведомстве заявили, что бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в ДНР.

В течение суток российские военные нанесли удары по местам сборки и пуска беспилотных летательных аппаратов, а также по важным объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

В течение суток силы противовоздушной обороны сбили 385 беспилотников, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и восемь управляемых авиационных бомб.

Ранее стало известно, что российские военные начали занимать новые позиции в районе ж/д станции в Константиновке.