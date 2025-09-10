Минобороны заявило об отсутствии планов по поражению объектов в Польше

Минобороны РФ: объекты для поражения на территории Польши не планировались

Российские военные не планировали наносить удары по объектам на территории Польши в ходе атаки по предприятиям украинского ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что максимальная дальность полета применяемых при ударе российских беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.

«Тем не менее по данной теме готовы провести консультации с Министерством обороны Польши», — заключили в Минобороны России.

Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка ранее заявил, что по запросу республики НАТО активировал применение Четвертой статьи Устава альянса после проникновения беспилотников в воздушное пространство страны.

Политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru назвал ситуацию с беспилотниками в Польше очередной провокацией украинской стороны.