Минобороны заявило об отсутствии планов по поражению объектов в Польше
Минобороны РФ: объекты для поражения на территории Польши не планировались
Российские военные не планировали наносить удары по объектам на территории Польши в ходе атаки по предприятиям украинского ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Объекты для поражения на территории Польши не планировались», — подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что максимальная дальность полета применяемых при ударе российских беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.
«Тем не менее по данной теме готовы провести консультации с Министерством обороны Польши», — заключили в Минобороны России.
Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка ранее заявил, что по запросу республики НАТО активировал применение Четвертой статьи Устава альянса после проникновения беспилотников в воздушное пространство страны.
Политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru назвал ситуацию с беспилотниками в Польше очередной провокацией украинской стороны.