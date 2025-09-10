НАТО применил Четвертую статью после ЧП с дронами в Польше

В Польше заявили о применении 4-й статьи НАТО после ситуации с дронами

НАТО по запросу Польши активировал применение статьи 4 после проникновения беспилотников в воздушное пространство страны. Об этом телеканалу Polsat сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

«НАТО применил статью 4 Североатлантического договора», — сказал он.

Статьи 4 и 5 Устава НАТО определяют действия стран — членов альянса в случае, если кому-то из них угрожает опасность, а также порядок коллективной обороны военного блока.

По положениям указанных статей, угроза одной стране альянса воспринимается как нападение на всех членов НАТО. При этом в документе не уточняется, что конкретно НАТО может считать угрозой или нападением, поэтому устанавливается предварительный механизм консультаций для выработки ответа.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявлял, что беспилотники летели на территорию Польши со стороны Украины.