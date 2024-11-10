Минобороны заявило о пяти раненных при падении осколков дронов в Подмосковье

Минобороны: сбитые в Раменском украинские беспилотники ранили пять человек

Упавшие в Раменском городском округе осколки украинских беспилотников привели к возгоранию четырех домов в трех населенных пунктах и ранили пять мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что воздушная атака на столичный регион произошла утром в воскресенье, 10 ноября, и продолжалась полтора часа — с 08:17 до 09:47. За это время дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 34 вражеских летательных аппарата.

«В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадало пять человек, которые получили ранения», — отметили в пресс-службе.

Целью массированной воздушной атаки со стороны ВСУ назвали нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.

В Минобороны добавили, что всего за сутки над российскими регионами сбили 84 беспилотника самолетного типа дальнего радиуса действия.

В ходе воздушной атаки Росавиация приостановила работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. После приостановки сигналов тревоги работу воздушных гаваней возобновили.